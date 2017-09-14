Глава Ruptly на выставке IBC рассказала о новых проектах агентства

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На крупнейшей технологической выставке IBC, которая проходит в Амстердаме с 14 по 19 сентября, глава мультимедийного агентства Ruptly Динара Токтосунова рассказала о работе компании.

Так, в ноябре будет запущена новая платформа, позволяющая всего в три клика завести трансляцию из любой точки мира на большинство популярных онлайн-платформ, включая Facebook, YouTube и Periscope. При этом Ruptly осуществляет как прямые включения из центра событий, так и трансляции с "вирусным" потенциалом. "Это эволюция стандартов доступности контента", — отметила Токтосунова.

Сейчас проект находится на финальной стадии тестирования, однако он уже принес партнерским онлайн-площадкам миллионы просмотров. "Нам удалось создать не просто надежную, но и простую в использовании, а также доступную для всех наших клиентов систему", — подчеркнула она.

Ruptly вошло в число первых агентств, начавших использовать съемку с беспилотников, напомнила Токтосунова. "Мы используем беспилотники при освещении событий в Сирии, чтобы заснять разрушенные античные города с высоты птичьего полета. Например, так мы получили уникальные кадры Пальмиры сразу после ее освобождения от террористов в марте текущего года", — сказала она.

Особое место в работе Ruptly занимает производство собственного контента в формате 360 градусов. С мая агентство предоставляет подписчикам высококачественное и эксклюзивное панорамное видео, произведенное совместно с RT360. Благодаря этому партнерству пользователи впервые получили возможность в панорамном формате взглянуть на Землю из иллюминатора МКС и увидеть пролет истребителей над Красной площадью во время Парада Победы. "Сейчас мы можем загрузить видео события в формате 360 градусов в тот же день, когда оно произошло", — рассказала руководитель Ruptly.

Ruptly также активно работает над возможностью предоставлять контент в прямом эфире через новую платформу. На данный момент уже проведено несколько успешных тестов.

"В ходе работы мы сформулировали три ключевых правила: найти сюжет, заслуживающий съемки в панорамном формате и способный принести клиентам просмотры, получить эксклюзивный доступ к нему и подобрать наилучшее оборудование для съемки", — пояснила Токтосунова.

Она сообщила, что как с точки зрения развития бизнеса, так и с точки зрения отбора новостных материалов Ruptly заинтересовано во всех рынках. "Однако в ближайший год мы будем уделять особое внимание Латинской Америке и Азии", — подчеркнула она.

Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, сейчас его материалами пользуются более 700 медиакомпаний из более чем 50 стран.