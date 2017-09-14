Мэр Барселоны пообещала провести референдум о независимости Каталонии

МАДРИД, 14 сен – РИА Новости. Голосование на так называемом "референдуме о независимости" 1 октября в Каталонии состоится в Барселоне, заявила мэр столицы этого испанского автономного сообщества Ада Колау.
Позиция руководства Барселоны в течение последней недели была одной из основных тем обсуждения в Каталонии и Мадриде. От позиции мэра во многом зависело, насколько представительным можно было бы считать это голосование. Ранее Ада Колау заявила о необходимости дать людям возможность проголосовать, при этом дала понять, что не может ставить под удар госслужащих.
К настоящему времени о своей готовности принять участие в проведении референдума сообщили 787 мэрий из 948, следует из последних данных Ассоциации муниципалитетов за независимость. Список опубликован на сайте организации. Однако руководство таких крупных городов, как Таррагона, Оспиталет, Лерида и Тарраса, отказалось помогать в проведении референдума.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.