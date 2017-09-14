В соцсетях высмеяли решение Украины углубить Азовское море

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с иронией комментируют сообщения о том, что власти Украины приняли решение углубить дно Азовского моря.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины объявило, что в регион направлены земснаряд "Меотида" и ледокол "Капитан Белоусов" для углубления дна в Мариупольском и Бердянском портах.

Интернет-пользователям это заявление напомнило о других масштабных проектах украинских властей, которые так и остались нереализованными. В их числе — строительство "стены" на границе с Россией.

Стену на границе уже построили — Роза Кофф (@g151169) September 14, 2017

​Некоторые комментаторы вспоминали о петиции, обращенной к президенту страны Петру Порошенко, с призывом прорыть канал между Азовским и Черным морями.

чё бы не делать…лишь БЫ не делать..зачем на экономику тратить деньги…лучше стены…каналы…моря..))) — oluchka (@OluchkaOlga) September 14, 2017

​Очевидной ассоциацией стала известная шутка об украинских историках, которые будто бы доказали, что Черное море выкопали "древние украинцы".

Опыт большой,они ведь выкопали Чёрное море,а уж углубить это

они махом! Правда забыли у России разрешение спросить и на проход и на работы? — Ден Трау (@den_trau) September 14, 2017

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