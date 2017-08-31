Порошенко предложили прорыть канал, чтобы превратить Крым в остров

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. К Петру Порошенко обратились с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, отрезав таким образом территорию Крымского полуострова от материка. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте главы государства.

Создатель петиции подсчитал, что длина канала не превысит пяти километров, а его строительство создаст десятки тысяч рабочих мест и приведет к "прорыву" для азовских и черноморских портов страны. "Это беспроигрышный вариант со всех точек зрения", — делает вывод автор инициативы. Однако за два дня петиция набрала менее 50 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.