Президенты Польши и ФРГ согласились, что репарации нужно обсуждать спокойно

ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Президенты Польши и Германии Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер согласились, что вопрос репараций требует спокойного обсуждения, заявил журналистам в четверг глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский.

Дуда и Штайнмайер встретились в четверг на Мальте.

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Президенты обсудили различные политические и правовые аспекты, связанные с вопросом компенсаций. Собеседники выразили уверенность, что вопрос компенсаций требует спокойного обсуждения, и независимо от развития ситуации в вопросе компенсаций будут делать все, чтобы богатое наследие польско-немецких отношений последних лет было сохранено", — сказал Щерский.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.