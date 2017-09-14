Суд в Киеве приостановил решение о выдворении с Украины брата Саакашвили

Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017

Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Печерский районный суд Киева приостановил решение миграционной службы Украины о выдворении из страны Давида Саакашвили – брата экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, следует из судебного решения, которое в четверг обнародовал адвокат политика Павел Богомазов.

Ранее миграционная служба Украины приняла решение о принудительном возвращении Давида Саакашвили в Грузию или любую другую страну.

"Остановить решение Печерского районного отдела главного управления государственной миграционной службы… о принудительном выдворении с Украины гражданина Грузии Давида Саакашвили", — говорится в судебном решении.

Ранее экс-губернатор заявил, что МВД Украины задержало в Киеве его брата. В МВД позже пояснили, что полиция задержала Давида Саакашвили из-за недействительного вида на жительство на Украине и направила в миграционную службу, его готовят к депортации из страны.

По данным миграционной службы, снования для пребывания Давида Саакашвили на Украине закончились еще в апреле 2017 года. Сразу после отмены оснований для пребывания на Украине он должен был покинуть территорию Украины, однако не сделал этого, что "является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства".