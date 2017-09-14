Киев обещает вскоре обнародовать итоги расследования убийства Воороненкова

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Результаты расследования на Украине убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова будут обнародованы в течение двух недель, заявила в четверг руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Ранее Максимец заявила, что расследование убийства Вороненкова находится на завершающей стадии, а его результаты будут обнародованы в ближайшее время.

"Я думаю, что в ближайшие две недели (будут обнародованы результаты – ред.)", — сказала Максимец в эфире телеканала "112 Украина".

Она добавила, что для завершения расследования осталось завершить необходимые "процессуальные действия".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Раненые охранник и киллер - первые минуты после убийства Вороненкова в Киеве