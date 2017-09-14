Украинские силовики захватили подъезд жилой многоэтажки, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. Украинские силовики заняли подъезд многоэтажного жилого дома в населенном пункте у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной милиции Андрей Марочко.

"Мы продолжаем фиксировать случаи захвата жилых домов военнослужащими ВСУ (вооруженных сил Украины) на подконтрольной Киеву территории. Так, в поселке Шахта Родина (Золотое-4 — ред.) Луганской области военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады заняли один из подъездов многоэтажки и не пускают жителей в захваченные квартиры", — сказал Марочко.

По его словам, это не единичный случай, зафиксированный Народной милицией у линии соприкосновения в Донбассе.