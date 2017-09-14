Социологи узнали, готовы ли киевляне поддержать протестные акции Саакашвили

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Протестные акции экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили готовы поддержать только 7,5% жителей Киева, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией "Актив груп".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. В четверг Саакашвили заявил, что Киев надо "срочно спасать", пообещал после посещения нескольких украинских городов отправиться в столицу, куда планирует прибыть 19 сентября. Он пообещал, что "через несколько недель нас будет гораздо больше… все будет точно так же, как было в "Шегини": откроется дорога, но на этот раз для олигархов – в ту сторону, а для Украины – вперед".

Результаты опроса свидетельствуют, что выйти на протестные акции и поддержать Саакашвили готовы 7,5% респондентов, еще 4,22 % сказали, что "скорее выйдут".

Однако большинство жителей украинской столицы не поддерживает лишение Саакашвили гражданства страны — 63,4%, поддерживают — 32,7% опрошенных. В то же время 27,9% респондентов считают, что его нужно экстрадировать в Грузию, а 18,5 % выступают за возвращение ему гражданства Украины. При этом за привлечение политика к ответственности за незаконное пересечение границы выступают 12,1%, за депортацию — 10,8%.

Экспресс-опрос проводился 11-12 сентября. Было опрошено 1523 респондента, погрешность не превышает 2,6%.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства постоянно проживающего на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию и ряд других стран.