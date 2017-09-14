Польша и Германия еще далеки от переговоров о репарациях, считают в Варшаве

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Польша и Германия еще далеки от официальных переговоров по вопросу военных репараций, заявил глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский.
"Президент, вероятно, представит президенту Германии состояние дел в этом отношении в Польше", — цитирует Щерского агентство РАР. Он при этом напомнил, что по данному вопросу уже существует экспертиза сейма Польши.
Представитель президента отметил, что в настоящее время нет официальной позиции правительства Польши, и "нет никаких официальных переговоров по этому вопросу". Щерский отметил, что в вопросе репараций стороны "еще далеки до фазы открытия формальных переговоров". "Также и здесь, на Мальте, не пройдут официальные переговоры по поводу компенсаций от Германии", — подчеркнул он.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.