Польша и Германия еще далеки от переговоров о репарациях, считают в Варшаве

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Польша и Германия еще далеки от официальных переговоров по вопросу военных репараций, заявил глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский.

В настоящее время президент Польши Анджей Дуда находится на Мальте, где планирует встретиться с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Щерский отметил, что президенты планируют обсудить вопросы национальной безопасности, восточноевропейской политики, будущее ЕС, газопровода Nord Stream 2, а также немецких репараций.

"Президент, вероятно, представит президенту Германии состояние дел в этом отношении в Польше", — цитирует Щерского агентство РАР. Он при этом напомнил, что по данному вопросу уже существует экспертиза сейма Польши.

Представитель президента отметил, что в настоящее время нет официальной позиции правительства Польши, и "нет никаких официальных переговоров по этому вопросу". Щерский отметил, что в вопросе репараций стороны "еще далеки до фазы открытия формальных переговоров". "Также и здесь, на Мальте, не пройдут официальные переговоры по поводу компенсаций от Германии", — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.