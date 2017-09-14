Пребывание российских войск в Белоруссии не касается НАТО, заявил Пушков

Российские военные летчики сообщают о прибытии на авиабазу в Беларуси на военные учения Запад-2017. 12 сентября 2017

Российские военные летчики сообщают о прибытии на авиабазу в Беларуси на военные учения Запад-2017. 12 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал пребывание российских войск в Белоруссии вопросом отношений Москвы и Минска, а не делом НАТО.

"Пребывание российских войск в Белоруссии — вопрос отношений Москвы и Минска, но не дело НАТО. У США полно войск в ФРГ, Польше, и в Балтии", — написал он в Twitter

Совместное стратегическое учение "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии стартовало 14 сентября. Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов ВС Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач.