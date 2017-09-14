Российские дипломаты не знают о задержании россиянина в Черногории

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В посольстве России в Черногории не располагают информацией о якобы произошедшем задержании российского гражданина Сергея Черкасова по подозрению в отмывании денег и создании преступной группы.

О том, что сорокаоднолетний россиянин был задержан вечером в среду в курортном городе Будва, сообщил портал газеты Vijesti со ссылкой на правоохранительные органы.

"У нас нет информации", — пояснили РИА Новости в российской дипмиссии в Подгорице.

По данным СМИ, спецпрокуратура подозревает гражданина России с временной регистрацией в республике, владельца фирмы "Victory" SPB, в создании преступной группы, отмывании денег, незаконной хозяйственной, банковской, биржевой и страховой деятельности.