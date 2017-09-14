Почти на 70 человек, пересекших с Саакашвили границу, составили протоколы

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины уже составила 69 административных протоколов за нарушение пересечения границы в пункте пропуска "Шегини" и вручила их уже 15 лицам, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили — экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области — в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.

"Составлено 69 (админпротоколов — ред.), а вручено 15 лицам", — цитирует слова Слободяна агентство УНН.

Как напомнил Слободян, Госпогранслужба ранее распространила заявление о том, чтобы люди, на которых были составлены административные протоколы, сами прибыли в пункт пропуска. "Если они не появятся, мы вынуждены будем их найти и соответственно завершить юридически-правовое оформление этого нарушения", — добавил он.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства постоянно проживающего на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию и ряд других стран.