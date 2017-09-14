БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия будет информировать Европарламент о ходе переговоров с российской стороной о создании специальной юридической базы для будущего газопровода "Северный поток-2", если таковые будут начаты, сказал еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

Еврокомиссия стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил Евросоюза, под которые он сейчас не подпадает. Для этого Еврокомиссия летом одобрила проект мандата на проведение переговоров с РФ о возможности создания специальной юридической базы для "Северного потока-2". Этот мандат должен быть утвержден Советом ЕС, то есть странами союза. Как сказал ранее Каньете, большинство государств ЕС поддерживают предоставление Еврокомиссии мандата.

"Копия (предложения Еврокомиссии – ред.) по мандату была направлена Европарламенту. Если Совет согласится разрешить переговоры, Еврокомиссия будет держать Европарламент в курсе на всех этапах переговоров и после заключения соглашения", — сказал еврокомиссар. Его речь транслировалась службами ЕС.

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС. Поэтому ЕК выражала желание достичь соглашения с Россией по ряду ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода. Среди них — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по его продаже и транспортировке.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".