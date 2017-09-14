НАТО не обсуждает предоставление Украине Плана действий по членству

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в альянсе (MAP), сейчас все усилия сосредоточены на реформировании оборонного сектора, заявил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", — сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, "реформы, модернизирующие вооруженные силы и органы безопасности, важны для Украины независимо от вопроса о членстве в НАТО".

"НАТО помогает Украине проводить реформы, модернизировать вооруженные силы, укреплять институты обороны и безопасности, а позже, конечно, Украине предстоит решать, подавать ли заявку, а 29 союзникам – приглашать ли Украину вступить (в альянс)", — сказал собеседник агентства.

План действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО – это программа, призванная подготовить страну-кандидата ко вступлению в организацию. В ее рамках, как сообщает сам альянс, страны ежегодно представляют программы подготовки к будущему членству, где отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.

Сроки переговоров о предоставлении стране такого плана нигде не прописаны. Так, Грузия говорит о необходимости предоставить ей ПДЧ (MAP) как минимум с 2006 года. Власти страны рассчитывали получить его на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, но альянс не принял такого решения. При этом лидеры стран-членов НАТО на той встрече подтвердили, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами НАТО — при условии соответствия стандартам альянса.

Само предоставление ПДЧ, как говорится в материалах НАТО, также не предрешает мнение альянса по вопросу о членстве в Североатлантическом союзе. Македония участвует в ПДЧ с 1999 года, а на саммите в Бухаресте в 2008 году стране было предложено вступить в организацию при условии, что она совместно с Грецией найдет взаимоприемлемое решение по вопросу о ее названии. В 2010 году было решено предоставить ПДЧ Боснии и Герцеговине, обусловив его выполнение разрешением вопроса о регистрации недвижимости, используемой министерством обороны страны. С тех пор ситуация не изменилась.

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