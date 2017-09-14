НАТО не обсуждает предоставление Украине Плана действий по членству

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в альянсе (MAP), сейчас все усилия сосредоточены на реформировании оборонного сектора, заявил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", — сказал Столтенберг.
При этом, по его словам, "реформы, модернизирующие вооруженные силы и органы безопасности, важны для Украины независимо от вопроса о членстве в НАТО".
"НАТО помогает Украине проводить реформы, модернизировать вооруженные силы, укреплять институты обороны и безопасности, а позже, конечно, Украине предстоит решать, подавать ли заявку, а 29 союзникам – приглашать ли Украину вступить (в альянс)", — сказал собеседник агентства.
Сроки переговоров о предоставлении стране такого плана нигде не прописаны. Так, Грузия говорит о необходимости предоставить ей ПДЧ (MAP) как минимум с 2006 года. Власти страны рассчитывали получить его на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, но альянс не принял такого решения. При этом лидеры стран-членов НАТО на той встрече подтвердили, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами НАТО — при условии соответствия стандартам альянса.
Само предоставление ПДЧ, как говорится в материалах НАТО, также не предрешает мнение альянса по вопросу о членстве в Североатлантическом союзе. Македония участвует в ПДЧ с 1999 года, а на саммите в Бухаресте в 2008 году стране было предложено вступить в организацию при условии, что она совместно с Грецией найдет взаимоприемлемое решение по вопросу о ее названии. В 2010 году было решено предоставить ПДЧ Боснии и Герцеговине, обусловив его выполнение разрешением вопроса о регистрации недвижимости, используемой министерством обороны страны. С тех пор ситуация не изменилась.
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