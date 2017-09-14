США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

НАТО не обсуждает предоставление Украине Плана действий по членству

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (221)
11:4414.09.2017
01370
© AFP 2017 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фотоВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в альянсе (MAP), сейчас все усилия сосредоточены на реформировании оборонного сектора, заявил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Колонна бронеавтомобилей КРАЗ во время Международных военных учений Rapid trident-2016 на территории Яворивского полигона во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Эксперт об учениях "Быстрый трезубец": Украина залезает "в подмышку" НАТО
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", — сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, "реформы, модернизирующие вооруженные силы и органы безопасности, важны для Украины независимо от вопроса о членстве в НАТО".

"НАТО помогает Украине проводить реформы, модернизировать вооруженные силы, укреплять институты обороны и безопасности, а позже, конечно, Украине предстоит решать, подавать ли заявку, а 29 союзникам – приглашать ли Украину вступить (в альянс)", — сказал собеседник агентства.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Юнкер отказался считать Украину частью Евросоюза и НАТО
План действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО – это программа, призванная подготовить страну-кандидата ко вступлению в организацию. В ее рамках, как сообщает сам альянс, страны ежегодно представляют программы подготовки к будущему членству, где отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.

Сроки переговоров о предоставлении стране такого плана нигде не прописаны. Так, Грузия говорит о необходимости предоставить ей ПДЧ (MAP) как минимум с 2006 года. Власти страны рассчитывали получить его на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, но альянс не принял такого решения. При этом лидеры стран-членов НАТО на той встрече подтвердили, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами НАТО — при условии соответствия стандартам альянса.

Само предоставление ПДЧ, как говорится в материалах НАТО, также не предрешает мнение альянса по вопросу о членстве в Североатлантическом союзе. Македония участвует в ПДЧ с 1999 года, а на саммите в Бухаресте в 2008 году стране было предложено вступить в организацию при условии, что она совместно с Грецией найдет взаимоприемлемое решение по вопросу о ее названии. В 2010 году было решено предоставить ПДЧ Боснии и Герцеговине, обусловив его выполнение разрешением вопроса о регистрации недвижимости, используемой министерством обороны страны. С тех пор ситуация не изменилась.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
История расширения НАТО
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена