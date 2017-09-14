Столтенберг приветствует предложения, помогающие исполнить "Минск-2"

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи с предложениями о направлении в Донбасс миротворцев для защиты миссии ОБСЕ заявил РИА Новости, что приветствует любые предложения, помогающие выполнить минские соглашения.

"Я сожалею, что мы наблюдаем столько нарушений прекращения огня, проблемы с имплементацией минских соглашений. Но в то же время я приветствую некоторые новые предложения, я приветствую любое предложение, которое может помочь выполнить минское соглашение, помочь прекратить кровопролитие на востоке Украины и сделать так, чтобы политическое решение было достигнуто", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что наблюдает "некоторые положительные сигналы". "И нам нужно поддержать эти дипломатические усилия, чтобы попытаться добиться прекращения насилия на востоке Украины", — заявил генсек НАТО.

Отвечая на вопрос, приветствует ли он также российскую инициативу о защите наблюдателей ОБСЕ, он сказал: "Я приветствую любое предложение, которое может помочь имплементировать минское соглашение".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.