Столтенберг приветствует предложения, помогающие исполнить "Минск-2"

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи с предложениями о направлении в Донбасс миротворцев для защиты миссии ОБСЕ заявил РИА Новости, что приветствует любые предложения, помогающие выполнить минские соглашения.
Он отметил, что наблюдает "некоторые положительные сигналы". "И нам нужно поддержать эти дипломатические усилия, чтобы попытаться добиться прекращения насилия на востоке Украины", — заявил генсек НАТО.
Отвечая на вопрос, приветствует ли он также российскую инициативу о защите наблюдателей ОБСЕ, он сказал: "Я приветствую любое предложение, которое может помочь имплементировать минское соглашение".
Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.