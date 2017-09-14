НАТО хочет обсудить учения на предстоящем заседании СРН, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО рассчитывает на предстоящем заседании Совета Россия – НАТО (СРН) продолжить обсуждать вопросы прозрачности при организации военных учений, сообщил РИА Новости генсек альянса Йенс Столтенберг.

В интервью агентству он заявил, что альянс стал изучать возможность проведения нового заседания СРН после летнего перерыва. При этом, отвечая на вопрос о повестке предстоящей встречи, он сообщил, что об этом "пока слишком рано подробно говорить".

"Конечно, нам нужен диалог с Россией по вопросам, которые следует обсудить. Но я думаю, что брифинг, который у нас был по учениям "Запад" и учениям НАТО на последней встрече, а также взаимные брифинги не только по учениям, но и по военному потенциалу, были полезными. Естественным было бы продолжить это, продолжить обсуждать учения и то, как сделать их более прозрачными и предсказуемыми", — заявил Столтенберг.

Он отметил, что заседания СРН не проводились с лета 2014 года до лета 2016 года, но с тех пор состоялось пять заседаний на уровне послов. Генсек напомнил, что на встречах "обсуждались такие вопросы, как Украина, военная прозрачность, снижение рисков, Афганистан, а также военный потенциал и брифинги по проведению учений".

"Когда напряженность высока, отношения складываются сложнее, еще важнее общаться, чтобы попытаться улучшить отношения, избежать непонимания и выстраивать отношения таким образом, чтобы, по крайней мере, не увеличивать угрозу инцидентов и несчастных случаев", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.