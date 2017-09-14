НАТО изучает возможность провести новую встречу СРН, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО изучает возможность проведения нового заседания Совета Россия – НАТО (СРН), заявил РИА Новости генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы только в июле провели встречу, но после летнего перерыва мы начали изучать возможность новой встречи Совета Россия – НАТО. НАТО приостановила практическое сотрудничество, но мы думаем, что важно сохранять политический диалог и военные линии коммуникации", — сказал Столтенберг.
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