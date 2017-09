На RT America появится новое шоу с актером и политиком Джесси Вентурой

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новое еженедельное шоу с актером, бывшим профессиональным рестлером и экс-губернатором Миннесоты Джесси Вентурой будет выходить на RT America, сообщил телеканал.

Программа под названием The World According to Jesse ("Мир глазами Джесси") будет посвящена проблемам американского общества, в особенности тем, на которые не обращают внимания "мейнстримовские" СМИ.

"Я не демократ и не республиканец — я независим. Я не озвучиваю ничьи интересы. От меня вы услышите только моё собственное мнение. Я хочу призвать наше правительство к ответу. Я собираюсь воспользоваться своим правом, предоставленным Первой поправкой к Конституции, без каких-либо фильтров", — приводит RT слова Вентуры.

Джесси Вентура участвовал в войне во Вьетнаме, снимался в таких фильмах, как "Хищник" и "Бегущий человек", с 1999 по 2003 год был губернатором штата Миннесота. Он также вел на RT America ток-шоу Off the Grid.