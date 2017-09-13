Подозреваемый в убийстве бургомистра в Бельгии признал вину в суде

БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Обвинение в умышленном убийстве бургомистра Мускрона, шестого по величине города бельгийской Валлонии (50 тысяч человек), предъявлено восемнадцатилетнему Натану Дюпоншелю, при допросе в суде он признал свою вину, сообщили в среду РИА Новости в администрации города.

"Ему предъявлено обвинение в убийстве, носящем умышленный характер. Обвиняемый признался в преступлении, он был движим местью", — сказал собеседник агентства.

Бургомистр Мускрона Альфред Гаден был найден в понедельник вечером с перерезанным горлом на кладбище, ворота которого он лично ежедневно закрывал и открывал, будучи смотрителем захоронения. Кладбище расположено рядом с домом Гадена в населенном пункте Люинь.

По данным телеканала Notélé, подозреваемый, также проживавший в Люине, хотел отомстить за смерть своего отца, который покончил с собой после того, как в 2015 году он был уволен Гаденом из муниципальной службы Мускрона по работе с населением.

Как отмечала телерадиокомпания TBF, убитый бургомистр пользовался большим уважением среди населения, его отличала скромность и открытость. Гаден занимал пост городского главы с 2006 года и за это время ни разу не уходил в отпуск.