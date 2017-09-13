В референдуме иракских курдов примут участие все подконтрольные им районы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В референдуме о независимости Иракского Курдистана 25 сентября примут участие все подконтрольные ему районы, а не только те, что официально входят в состав автономии, заявил РИА Новости официальный представитель Демократической партии Курдистана (ДПК) Махмуд Мохамед.

"В референдуме примут участие провинции Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа, а также части провинций Киркук и Найнава, подконтрольные курдской пешмерга, в том числе район Синджар (Шенгал)", — заявил Мохамед.

При этом если иракские провинции Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа официально входят в Иракский Курдистан, то курдские районы провинций Киркук и Найнава в состав автономии не входят. Курды получили контроль над ними в результате боевых действий против ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Представитель ДПК напомнил, что по конституции Ирака 2005 года судьба так называемых "спорных" между курдами и Багдадом районов должна была определяться на референдуме, "однако Багдад ничего не сделал для его проведения".

"Когда возникло ИГ*, иракское правительство ничего не сделало для защиты этих районов, армия отступила оттуда. Защиту этих районов и их последующее освобождение от ИГ* взяла на себя курдская пешмерга", — напомнил Мохамед.

Кроме того, он напомнил, что "успеху в освобождении этих районов от ИГ* способствовало то, что они населены курдским населением".

Что касается состава избирателей, то, подчеркнул представитель партии, беженцы из других районов Ирака не смогут участвовать в референдуме. Однако арабские избиратели, имеющие местную прописку, смогут проголосовать.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности и призвали отказаться от инициативы.

Иракский Курдистан (Федеральный курдистанский регион) – автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. Официально включает в себя четыре провинции Ирака: Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа. Фактически курдские пешмерга контролируют также отдельные районы в провинциях Найнава, Киркук. Демократическая партия Курдистана является правящей в автономии.

*Запрещенная в России террористическая организация