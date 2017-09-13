На юге Таджикистана закрыли аэропорт из-за отсутствия рейсов из Москвы

ДУШАНБЕ, 13 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Международный аэропорт в Курган-Тюбе, административном центре Хатлонской области на юге Таджикистана, временно закрыт из-за отсутствия рейсов из Москвы, сообщили РИА Новости в руководстве министерства транспорта и коммуникаций республики.

"Аэропорт временно закрыт из-за того, что российская авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила полеты по маршруту Москва — Курган-Тюбе – Москва", — сказал собеседник агентства.

"ВИМ-Авиа" с 2014 года пять раз в неделю совершала полеты из Москвы в Курган-Тюбе. Но в августе полеты были сокращены до двух раз в неделю, а в начале сентября и вовсе прекращены.

"Данная компания собирается возобновить полеты в Курган-Тюбе в октябре, так как сейчас лайнеры "ВИМ-Авиа" заняты на рейсах на туристических маршрутах в России и за рубежом", — сказал представитель Минтранса.

Пока 120 сотрудников аэропорта отправлены в отпуск без содержания. Международный аэропорт в Курган-Тюбе не имеет собственных самолетов и существует за счет принятия и обслуживания рейсов авиакомпаний.