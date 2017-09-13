Названы самые негостеприимные страны мира

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан возглавили список самых "негостеприимных" стран. Как следует из рейтинга портала Passport Index, у этих государств нет соглашений о безвизовом въезде.

Вторую строчку заняла Ангола, которая предоставляет безвизовый въезд только туристам из Намибии. На третьем месте оказались Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия, которые пускают к себе без виз путешественников из трех стран.

Россия, разрешающая безвизовый въезд гражданам 42 государств, заняла 83-ю строку рейтинга.

Всего в рейтинге учитывались данные по 198 странам и территориям мира.

Ранее в сентябре Passport Index составил список самых гостеприимных стран. В их число вошли Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы и другие государства, не ограничивающие въезд на свою территорию.