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В мире

В Дели назвали условие, при котором в стране разблокируют "ВКонтакте"

10:1013.09.2017
(обновлено: 10:15 13.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели. Архивное фотоИндия. Нью-Дели. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен – РИА Новости, Инсаф Басиров. Блокировка российского сайта "ВКонтакте" в Индии является временной мерой, соцсеть сможет восстановить работу после того, как власти страны получат от ее администрации гарантии удаления любых ссылок на игру "Синий кит", склоняющую подростков к суициду, заявили РИА Новости в министерстве электронных и информационных технологий.

Тадж-Махал. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Суд в Индии попросил найти пути полного запрета игры "Синий кит"
О блокировке сайта стало известно накануне. Ограничение доступа к сайту произошло на фоне продолжающихся уже полтора месяца обсуждений опасности игры, принуждающей подростков к суициду. О проблеме заговорили в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о случаях самоубийств подростков, предположительно, игравших в нее. Всего СМИ сообщали, как минимум, о десяти таких случаях по всей стране, однако официально подтвержденных данных до сих пор нет.

"В качестве меры предосторожности мы заблокировали VK.com, и мы уже вышли на администрацию сайта, чтобы любые ссылки на эту игру были удалены с этой платформы. Как только мы получим подтверждение этого, мы будем принимать решение о разблокировке сайта", — заявил представитель ведомства.

Город Мумбаи, Индия. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека
В Мумбаи расследуют гибель подростка, якобы связанную с игрой "Синий кит"
По его словам, доступ к социальной сети заблокирован по всей стране. Представитель ведомства подчеркнул, что блокировка является временной мерой, а основанием для нее послужили сведения, что эта платформа используется детьми, чтобы играть в опасную игру. По словам собеседника агентства, сведения поступили от полиции, которая и рекомендовала временно заблокировать сайт. Он добавил, что пока власти Индии не получили ответа от представителей "ВКонтакте".

"Но мы надеемся, что, поскольку мы пытаемся с ними связаться, они удалят любые ссылки на этой платформе и примут обязательство, что будут удалять любые новые ссылки в будущем", — добавил он.

Представитель министерства отметил, что индийские власти уже связались с Facebook, Google, Twitter, "чтобы они заверили нас, что ничего подобного на их платформах появляться не будет".

В середине августа сообщалось, что правительство Индии попросило технологические компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять любые ссылки на игру. Тогда не уточнялось, были ли запросы также отправлены представителям "ВКонтакте".

Клавиатура. Архивное фото.
© Fotolia / Feng Yu
"Группы смерти" 2.0. Кто стоит за всплеском активности "китов"
При  этом индийская общественность требует дальнейших мер, так как после августовского решения правительства продолжают поступать сообщения о новых предполагаемых жертвах игры. Сразу в нескольких судах, в том числе в Верховном суде, рассматриваются соответствующие иски. Верховный суд Ченнаи уже рекомендовал властям полностью запретить игру, то есть исключить любой доступ к игре и любую легальную возможность играть в нее на территории Индии. При этом пока не сообщалось ни об одном аресте в рамках многочисленных расследований в разных частях страны.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшими причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России.

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