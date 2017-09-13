В Дели назвали условие, при котором в стране разблокируют "ВКонтакте"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен – РИА Новости, Инсаф Басиров. Блокировка российского сайта "ВКонтакте" в Индии является временной мерой, соцсеть сможет восстановить работу после того, как власти страны получат от ее администрации гарантии удаления любых ссылок на игру "Синий кит", склоняющую подростков к суициду, заявили РИА Новости в министерстве электронных и информационных технологий.
стало известно накануне. Ограничение доступа к сайту произошло на фоне продолжающихся уже полтора месяца обсуждений опасности игры, принуждающей подростков к суициду. О проблеме заговорили в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о случаях самоубийств подростков, предположительно, игравших в нее. Всего СМИ сообщали, как минимум, о десяти таких случаях по всей стране, однако официально подтвержденных данных до сих пор нет.
"В качестве меры предосторожности мы заблокировали VK.com, и мы уже вышли на администрацию сайта, чтобы любые ссылки на эту игру были удалены с этой платформы. Как только мы получим подтверждение этого, мы будем принимать решение о разблокировке сайта", — заявил представитель ведомства.
"Но мы надеемся, что, поскольку мы пытаемся с ними связаться, они удалят любые ссылки на этой платформе и примут обязательство, что будут удалять любые новые ссылки в будущем", — добавил он.
Представитель министерства отметил, что индийские власти уже связались с Facebook, Google, Twitter, "чтобы они заверили нас, что ничего подобного на их платформах появляться не будет".
В середине августа сообщалось, что правительство Индии попросило технологические компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять любые ссылки на игру. Тогда не уточнялось, были ли запросы также отправлены представителям "ВКонтакте".
В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшими причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России.