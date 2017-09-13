В Дели назвали условие, при котором в стране разблокируют "ВКонтакте"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен – РИА Новости, Инсаф Басиров. Блокировка российского сайта "ВКонтакте" в Индии является временной мерой, соцсеть сможет восстановить работу после того, как власти страны получат от ее администрации гарантии удаления любых ссылок на игру "Синий кит", склоняющую подростков к суициду, заявили РИА Новости в министерстве электронных и информационных технологий.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Суд в Индии попросил найти пути полного запрета игры "Синий кит" стало известно накануне. Ограничение доступа к сайту произошло на фоне продолжающихся уже полтора месяца обсуждений опасности игры, принуждающей подростков к суициду. О проблеме заговорили в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о случаях самоубийств подростков, предположительно, игравших в нее. Всего СМИ сообщали, как минимум, о десяти таких случаях по всей стране, однако официально подтвержденных данных до сих пор нет.

"В качестве меры предосторожности мы заблокировали VK.com, и мы уже вышли на администрацию сайта, чтобы любые ссылки на эту игру были удалены с этой платформы. Как только мы получим подтверждение этого, мы будем принимать решение о разблокировке сайта", — заявил представитель ведомства.

По его словам, доступ к социальной сети заблокирован по всей стране. Представитель ведомства подчеркнул, что блокировка является временной мерой, а основанием для нее послужили сведения, что эта платформа используется детьми, чтобы играть в опасную игру. По словам собеседника агентства, сведения поступили от полиции, которая и рекомендовала временно заблокировать сайт. Он добавил, что пока власти Индии не получили ответа от представителей "ВКонтакте".

"Но мы надеемся, что, поскольку мы пытаемся с ними связаться, они удалят любые ссылки на этой платформе и примут обязательство, что будут удалять любые новые ссылки в будущем", — добавил он.

Представитель министерства отметил, что индийские власти уже связались с Facebook, Google, Twitter, "чтобы они заверили нас, что ничего подобного на их платформах появляться не будет".

В середине августа сообщалось, что правительство Индии попросило технологические компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять любые ссылки на игру. Тогда не уточнялось, были ли запросы также отправлены представителям "ВКонтакте".

При этом индийская общественность требует дальнейших мер, так как после августовского решения правительства продолжают поступать сообщения о новых предполагаемых жертвах игры. Сразу в нескольких судах, в том числе в Верховном суде, рассматриваются соответствующие иски. Верховный суд Ченнаи уже рекомендовал властям полностью запретить игру, то есть исключить любой доступ к игре и любую легальную возможность играть в нее на территории Индии. При этом пока не сообщалось ни об одном аресте в рамках многочисленных расследований в разных частях страны.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшими причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России.