В Индии частично заблокировали "ВКонтакте" из-за игры "Синий кит"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сен — РИА Новости, Инсаф Басиров. Доступ к российской социальной сети "ВКонтакте" в Индии частично заблокирован из-за игры "Синий кит", принуждающей подростков к суициду, сообщил представитель министерства электронных и информационных технологий Аджай Кумар.
"ВКонтакте" временно заблокирована. Мы знаем, что она использовалась для игры в "Синего кита" в прошлом, и мы пытаемся установить, используется ли она сейчас. Правоохранительные органы расследуют предполагаемые случаи суицида в ходе игры в "Синего кита" и способ ее функционирования", — цитирует заявление Кумара газета Times of India.
По его словам, представители ведомства провели встречи с представителями ряда интернет-компаний, власти предпринимают "разносторонние меры для сдерживания угрозы "Синего кита" в Индии".
В пресс-службе министерства электронных и информационных технологий РИА Новости не смогли предоставить оперативный комментарий относительно длительности и масштаба блокировки социальной сети. Также не смогли предоставить детали в министерстве внутренних дел, сославшись на то, что не решают вопросы о блокировке вебсайтов.
Ситуация вокруг игры "Синий кит" начала обсуждаться в Индии в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о предположительных случаях суицида подростков, участвовавших в игре. Всего сообщалось о не менее десяти таких случаев по всей стране. Уже в середине августа правительство Индии попросило технологические компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять любые ссылки на игру.
В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшими причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России.