В Индии частично заблокировали "ВКонтакте" из-за игры "Синий кит"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сен — РИА Новости, Инсаф Басиров. Доступ к российской социальной сети "ВКонтакте" в Индии частично заблокирован из-за игры "Синий кит", принуждающей подростков к суициду, сообщил представитель министерства электронных и информационных технологий Аджай Кумар.

Проблемы с доступом к социальной сети впервые появились во вторник. Пользователи в Дели около полудня начали жаловаться на отсутствие доступа к вебсайту, но при этом блокировка не была полной — часть пользователей не испытывала проблем с работой "ВКонтакте". Кроме того, многие пользователи отмечали доступ к соцсети через мобильное приложение при сложностях с доступом через браузер, однако к вечеру перестало работать и официальное приложение.

"ВКонтакте" временно заблокирована. Мы знаем, что она использовалась для игры в "Синего кита" в прошлом, и мы пытаемся установить, используется ли она сейчас. Правоохранительные органы расследуют предполагаемые случаи суицида в ходе игры в "Синего кита" и способ ее функционирования", — цитирует заявление Кумара газета Times of India.

По его словам, представители ведомства провели встречи с представителями ряда интернет-компаний, власти предпринимают "разносторонние меры для сдерживания угрозы "Синего кита" в Индии".

В пресс-службе министерства электронных и информационных технологий РИА Новости не смогли предоставить оперативный комментарий относительно длительности и масштаба блокировки социальной сети. Также не смогли предоставить детали в министерстве внутренних дел, сославшись на то, что не решают вопросы о блокировке вебсайтов.

Ситуация вокруг игры "Синий кит" начала обсуждаться в Индии в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о предположительных случаях суицида подростков, участвовавших в игре. Всего сообщалось о не менее десяти таких случаев по всей стране. Уже в середине августа правительство Индии попросило технологические компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять любые ссылки на игру.

Однако общественность требует дальнейших мер, так как после решения правительства продолжают поступать сообщения о новых предполагаемых жертвах игры. Сразу в нескольких судах, в том числе в Верховном суде, рассматриваются соответствующие иски. Верховный суд Ченнаи уже рекомендовал властям полностью запретить игру, то есть исключить любой доступ к игре и любую легальную возможность играть в нее на территории Индии. При этом пока не сообщалось ни об одном аресте в рамках многочисленных расследований в разных частях страны.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшими причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России.