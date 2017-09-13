СМИ: в Чехии гражданина России насильно удерживали в психбольнице

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Защита обвиняемого в киберпреступлениях гражданина РФ Евгения Никулина намерена попросить прокуратуру возбудить уголовные дела против врачей психиатрической клиники в Чехии, которые насильно удерживали россиянина, заявил чешский адвокат Никулина Мартин Садилек.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам фирм Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В конце мая этого года суд в Чехии постановил, что Никулин может быть как экстрадирован в РФ, так и передан США. Обвиняемый опротестовал решение суда в части его возможной выдачи США. Теперь этим делом займется Верховный суд Чехии.

По словам Садилека, Никулин поручил ему начать расследование обстоятельств его задержания и помещения в психиатрическую больницу "Богнице", где его насильно удерживали привязанным к кровати.

"Нам необходимо узнать, какие лекарства были назначены нашему клиенту и почему, какой диагноз ему был поставлен. Мы проверим, действовали ли врачи в соответствии с медицинской этикой. Если нет, то мы готовы обратиться в прокуратуру с требованием начать расследование о совершении преступления со стороны медиков", — сказал Садилек в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что в ближайшее время также будет подано обращение в Генеральную инспекцию сил безопасности Чехии с просьбой расследовать незаконные действия полиции при задержании Никулина.

Как отмечается, Никулин рассказал адвокатам, что во время задержания его избили чешские силовики, а затем поместили в психиатрическую больницу. Адвокат Владимир Макеев, который также представляет интересы обвиняемого россиянина, сообщил газете, что его клиент никогда не страдал психическими заболеваниями и абсолютно вменяем.

"Спустя три часа после задержания его поместили в психиатрическую больницу, привязали ремнями за ноги и за руки к кровати. Так его удерживали более четырех суток, не отвязывая. Ему кололи какие-то уколы и практически не кормили", — рассказал газете Макеев.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.