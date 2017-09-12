Рябков: Россия не хочет нагнетать ситуацию в вопросе американских дипмиссий

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. Москва не хочет нагнетать ситуацию в вопросе функционирования американских дипмиссий, заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы не хотим превращать это в предмет для очередного всплеска эмоций и споров", — сказал Рябков по итогам двухдневных переговоров в Хельсинки с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету.