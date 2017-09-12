Саакашвили пока не обжаловал решение о лишении гражданства Украины

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пока еще не обжаловал решение украинских властей о лишении его гражданства; в случае подачи иска он будет рассмотрен Высшим административным судом Украины, сообщил во вторник глава Минюста Украины Павел Петренко.

"Согласно украинскому процессуальному законодательству, в случае оспаривания указа президента единственный суд, куда может обращаться лицо с иском, это пока что Высший административный суд, который функционирует до начала работы нового Верховного суда. Если данное лицо (Саакашвили – ред.) примет такое решение, а, насколько мне известно по состоянию на сегодня, такой иск не подавался, то это дело будет рассматриваться Высшим админсудом, а в дальнейшем его правопреемником Верховным судом", — сказал Петренко.

Он не стал прогнозировать сроки рассмотрения дела, отметив, что это зависит от стороны, которая обращается с иском, и от материалов дела.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика на Украину.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили.