ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Китай и Россия должны продолжать использовать их уникальные рычаги влияния на КНДР, заявила и.о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон.
Говоря о резолюции СБ ООН по Северной Корее, которая была принята вчера, Торнтон сообщила, что США надеются, что "новые секторальные санкции… позволят нам увеличить давление".
"Китай и Россия должны продолжать использовать их уникальные рычаги влияния на КНДР. И должно быть ясно, что мы никогда не примем Северную Корею в качестве ядерного государства. Мы продолжим работать с нашими союзниками, чтобы разработать дополнительные меры защиты, чтобы защитить американцев и наших союзников", — заявила дипломат на слушаниях в Палате представителей.
КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.