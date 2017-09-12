Игра с огнем: в Air Berlin прокомментировали массовые "заболевания" пилотов

БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости, Маргарита Костив. Исполнительный директор авиакомпании Air Berlin Томас Винкельман назвал "игрой с огнем" массовые заявления пилотов о заболеваниях и предостерег сотрудников от подобных шагов в дальнейшем, поскольку речь идет о сбое в работе компании.

Ранее сообщалось, что около 200 пилотов Air Berlin во вторник сообщили о болезни, из-за чего авиакомпания была вынуждена отменять рейсы . В настоящий момент отменены более 110 из запланированных на сегодня 750 рейсов, затронуты около 12 тысяч пассажиров. Немецкие СМИ сообщали, что речь идет о забастовке пилотов против действий руководства авиакомпании.

"То, что мы видим сегодня в одной из частей коллектива, — это игра с огнем. Сегодняшний день стоит нам несколько миллионов евро. Сейчас мы ведем завершающие переговоры с возможными инвесторами. Стабильная работа — это настоятельное условие для успеха этих переговоров. Только в таком случае мы сможем обеспечить максимальное количество рабочих мест", — заявил Винкельман, его слова приводятся в заявлении на сайте авиакомпании.

Винкельман отметил, что до сих пор сотрудники Air Berlin крайне профессионально справлялись с ситуацией в компании.

Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку авиакомпании.