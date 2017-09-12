AirBerlin отменяет рейсы из-за заболевших пилотов

БЕРЛИН, 12 сен – РИА Новости. Немецкая авиакомпания AirBerlin сообщила, что отменяет рейсы во вторник в связи с необычайно большим количеством сообщений о заболевании своих пилотов.

"AirBerlin регистрирует сегодня необычайно большое количество больничных листов от своих пилотов, поэтому вынуждена отменять рейсы. Мы сожалеем о доставленных нашим гостям неудобствах", — говорится в заявлении авиакомпании.

AirBerlin просит пассажиров до отправления в аэропорт проверять статус своего рейса на сайте компании и обещает предложить наилучший альтернативный вариант перелета для тех, чьи рейсы были отменены.

В то же время местные СМИ, в частности, телеканал N24 интерпретирует происходящее как "забастовку пилотов".