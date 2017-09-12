В Латвии противников гражданства для детей неграждан сравнили с вампирами

РИГА, 12 сен – РИА Новости. Русский союз Латвии (РСЛ) считает, что отказ правительственной коалиции поддержать инициативу президента об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан показывает, что выгодно поддерживать общество в состоянии противостояния, в союзе сравнили противников инициативы с вампирами.

В понедельник правящая коалиция в Сейме Латвии решила не поддерживать инициативу президента об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан. Главным противником инициативы является Национальное объединение "Все Латвии", эта политическая сила входит в состав правительственной коалиции и является крайне консервативной по национальным вопросам.

"Наш президент, как мы видим, имеет меньше влияния на государство, чем самая маленькая коалиционная фракция Сейма. Это решение ничего не решало в практическом смысле, но это был бы жест доброй воли по отношению к негражданам. Это был бы символ. И хороший знак. Но именно против этого символизма и выступает Национальное объединение "Все Латвии". Им нужен перманентный конфликт в обществе. Они с этого живут как вампиры, которым для того, чтобы выжить, постоянно нужна кровь", — заявил во вторник РИА Новости член РСЛ, экс-депутат Сейма Андрей Толмачев.

Президент Латвии Раймонд Вейонис 7 сентября заявил о необходимости принять правительственное решение, которое позволит автоматически регистрировать гражданами Латвии детей, которые родились в семьях неграждан. В стране проживают около 2 миллионов человек, из них порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой.

В аннотации к законопроекту говорится, что принятие нормы будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества. Изменения коснутся примерно 50-80 новорожденных в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 младенца.

Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.