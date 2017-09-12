На Украине из-за Саакашвили могут изменить порядок проезда в поездах

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Госкомпания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") может скорректировать порядок проезда пассажиров в международных поездах "Интерсити" после воскресного инцидента с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, заявил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.
Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев" в воскресенье был остановлен в Польше из-за нахождения в нем Саакашвили, который не имел права въезда на Украину. Поезд отправился на территорию Украины с опозданием почти в четыре часа.
Кравцов пояснил, что в международных поездах "Интерсити" действует экспериментальный порядок таможенного контроля, который осуществляется во время движения поезда для более комфортного пересечения границы пассажирами.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников и депутатов парламента прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.