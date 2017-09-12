Семья из Таджикистана назвала детей Путин и Шойгу

ДУШАНБЕ, 12 сен — РИА Новости. Уроженец Таджикистана Рахмон Джураев назвал своих внуков Путин и Шойгу. Sputnik Таджикистан выяснил, как на эти имена реагируют в России и на родине детей.

© Sputnik Внуки Рахмона Джураева © Sputnik Внуки Рахмона Джураева

Семья Джураевых живет в деревне недалеко от российского города Александрова. Свое желание назвать внуков в честь президента и министра обороны России Рахмон Джураев объяснил стремлением отблагодарить политиков за все, что они сделали для мира.

Джураев признается, что очень уважает представителей исполнительной власти России: в его доме отдельная комната отведена под своеобразный музей, где на стенах висят портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, чеченского лидера Рамзана Кадырова, а также президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Глава семейства поведал, что имена внуков вызвали сильный интерес не только в российской деревне, но и на его родине.

"Летом внуки вместе с их мамой ездили в Таджикистан. Интерес к именам начался уже в аэропорту: услышав, что прилетели Путин и Шойгу, приехали машины с мигалками, которые сопровождали их до дома", — рассказал он.

По словам Джураева, люди часто приходят знакомиться с детьми, услышав, что в деревне есть мальчики, которых зовут так необычно.Он считает, что имена не только не помешают внукам в будущем, а наоборот — принесут счастье и удачу. Джураев уверен, что мальчикам обязательно доведется познакомиться с президентом России.

Своего следующего внука Рахмон Джураев собирается назвать в честь московского градоначальника — Собяниным, а если родится внучка, то получит имя в честь спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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