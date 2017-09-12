Бессрочный закон о слежке в США нарушает права человека, считает Кучерена

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Предложение минюста и разведки США сделать бессрочным закон об электронной слежке направлено на то, чтобы тотально вникать и изучать частную жизнь не только граждан США, но и других государств; в случае его принятия говорить об Америке как о демократической стране, которая неукоснительно соблюдает права и свободы граждан, не приходится, считает адвокат Анатолий Кучерена, представляющий в России интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
Закон вызывает нарекания правозащитников в США и части политиков, которые полагают, что спецслужбы страны имеют слишком большой доступ к личным электронным данным простых американцев, чем ущемляют их гражданские свободы.
"Совершенно очевидно, что то, что хотят сегодня сделать спецслужбы США – это тотально изучить личную жизнь американских граждан и граждан других государств. В данном случае если этот закон будет принят, говорить об Америке как о демократической стране, которая неукоснительно соблюдает права и свободы граждан, которая чтит позицию, мнения основателей Америки, того же Томаса Джефферсона, конечно, не приходится", — сказал РИА Новости Кучерена.
Адвокат напомнил слова третьего президента США Томаса Джефферсона, который говорил: "Тот, кто отдает свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого". "И в данном случае, мне кажется, что нынешние современники, те, кто инициирует эту тему — тему слежки за людьми – они никак не могут понять, что это является грубейшим нарушением прав человека", — подчеркнул он.
"То, что сегодня происходит, меня как правоведа, как юриста, безусловно, тревожит. В любом случае, если будет принят такой закон, будут последствия вероломного вторжения в частную личную жизнь под благовидным предлогом борьбы с терроризмом", — подчеркнул собеседник агентства.
"Исходя из тех терактов, которые были совершены, мы видим, что несмотря на то что у них есть право следить за людьми, собирать информацию о гражданах, они не могут предотвратить теракты, потому что физически изучить это и поймать того, кто планирует и инициирует это, через программу слежки невозможно. Она исключительно направлена на то, чтобы вникать в частную жизнь граждан", — отметил Кучерена.