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В мире

Бессрочный закон о слежке в США нарушает права человека, считает Кучерена

15:2912.09.2017
(обновлено: 15:30 12.09.2017)
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© Fotolia / REDPIXELКодировка. Архивное фотоКодировка. Архивное фото
© Fotolia / REDPIXEL

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Предложение минюста и разведки США сделать бессрочным закон об электронной слежке направлено на то, чтобы тотально вникать и изучать частную жизнь не только граждан США, но и других государств; в случае его принятия говорить об Америке как о демократической стране, которая неукоснительно соблюдает права и свободы граждан, не приходится, считает адвокат Анатолий Кучерена, представляющий в России интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Информационные технологии. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Минюст и разведка США просят сделать бессрочным закон об электронной слежке
Ранее министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и директор национальной разведки Дэниел Коутс написали письмо в конгресс с предложением сделать бессрочным закон, позволяющий вести электронную слежку за гражданами. В своем обращении Сешнс и Коутс напоминают, что соответствующие поправки к закону "О негласном наблюдении в целях внешней разведки" заканчивают свое действие в конце этого года. Речь идет о так называемом разделе 702 поправок от 2008 года, которым и регулируется электронная слежка.

Закон вызывает нарекания правозащитников в США и части политиков, которые полагают, что спецслужбы страны имеют слишком большой доступ к личным электронным данным простых американцев, чем ущемляют их гражданские свободы.

"Совершенно очевидно, что то, что хотят сегодня сделать спецслужбы США – это тотально изучить личную жизнь американских граждан и граждан других государств. В данном случае если этот закон будет принят, говорить об Америке как о демократической стране, которая неукоснительно соблюдает права и свободы граждан, которая чтит позицию, мнения основателей Америки, того же Томаса Джефферсона, конечно, не приходится", — сказал РИА Новости Кучерена.

Адвокат напомнил слова третьего президента США Томаса Джефферсона, который говорил: "Тот, кто отдает свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого". "И в данном случае, мне кажется, что нынешние современники, те, кто инициирует эту тему — тему слежки за людьми – они никак не могут понять, что это является грубейшим нарушением прав человека", — подчеркнул он.

Сайт WikiLeaks. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его словам, понятно, что спецслужбы США хотят сделать себе так, как им удобнее, "но при этом никто не хочет думать, что есть конституция США, есть принципы, которые были заложены на протяжении нескольких веков в части соблюдения прав и свобод граждан о невторжении в частную личную жизнь".

"То, что сегодня происходит, меня как правоведа, как юриста, безусловно, тревожит. В любом случае, если будет принят такой закон, будут последствия вероломного вторжения в частную личную жизнь под благовидным предлогом борьбы с терроризмом", — подчеркнул собеседник агентства.

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© AFP 2017 / Yonhap
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Кроме того, по его мнению, "физически невозможно изучить весь огромный поток, массив сообщений, переписки, телефонных разговоров, его невозможно проанализировать и сделать выводы". "Потому что когда за день поступает сто миллиардов сообщений, то в этой куче навоза очень сложно найти бриллиант, и техника это не может сделать, это может сделать только человек", — предположил адвокат.

"Исходя из тех терактов, которые были совершены, мы видим, что несмотря на то что у них есть право следить за людьми, собирать информацию о гражданах, они не могут предотвратить теракты, потому что физически изучить это и поймать того, кто планирует и инициирует это, через программу слежки невозможно. Она исключительно направлена на то, чтобы вникать в частную жизнь граждан", — отметил Кучерена.

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