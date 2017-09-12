Премьер Молдавии представит нового кандидата на пост минобороны

КИШИНЕВ, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип предложит президенту Игорю Додону на пост министра обороны республики кандидатуру Евгения Стурзы — вице-председателя Народно-европейской партии, сообщил во вторник на брифинге председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк.

Додон спустя несколько дней после инаугурации в качестве главы республики в конце 2016 года подписал указ об отставке Анатолия Шалару с поста главы Минобороны. Экс-министр известен своими заявлениями о создании "музея советской оккупации". Все это время пост министра обороны пустовал, обязанности главы ведомства исполняет Георгий Галбура.

"Мы приняли решение, что сегодня премьер-министр Павел Филип сообщит об избранной кандидатуре президенту страны. Если Игорь Додон не одобрит кандидатуру Стурзы, мы представим этого кандидата и во второй попытке", — сказал Плахотнюк.

Стурза — вице-председатель Народно-европейской партии Молдавии. Он в разное время входил в правительственный аппарат при премьере Владимире Филате (осужден на девять лет за коррупцию) и затем в кабмин под руководством нынешнего главы Народно-европейской партии Молдавии Юрия Лянкэ.