Вопрос немецких репараций Польше закрыт, заявил посол ФРГ в Варшаве

ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Вопрос немецких репараций Польше за ущерб во время Второй мировой войны юридически и политически закрыт, заявил посол Германии в Варшаве Рольф Никель в эфире телеканала TVN24.

"Этот вопрос юридически и политически закрыт, морально – нет… Мы принимаем нашу ответственность, и мы говорим правду о том, что произошло, никто не собирается ее отрицать", — заявил он.

Посол также отметил, что процесс примирения Польши и Германии после войны является настоящим "сокровищем" и "чрезвычайно важно, чтобы мы сохраняли это сокровище, и старались развивать его дальше, в будущем".

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Политики правящей партии Польши "Право и справедливость" также заявили о необходимости добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России. Как заявил депутат партии Ян Мосиньский, в 1921 году был подписан Рижский договор об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом, но эти компенсации не были выплачены.