Адвокат Лапшина рассказал, сколько времени займет депортация блогера

БАКУ, 12 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Депортация помилованного президентом Азербайджана блогера Александра Лапшина в Израиль займет один-два дня, в Баку приедет его мать, сообщил РИА Новости адвокат блогера Эдуард Чернин.

Лапшин, осужденный за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику. Ранее адвокат блогера сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о помиловании Лапшина.

"Сегодня депортация будет невозможна. Мы ждем матери Лапшина – Беллы Лапшиной в Баку. Думаю, депортация займет один-два дня", — сказал адвокат. Он добавил, что состояние блогера оценивается врачами как нормальное.

Ранее помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что Лапшин пытался совершить суицид из-за задержки его экстрадиции в Израиль.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.