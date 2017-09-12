СМИ назвали возможный мотив убийства бургомистра в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Мотивом убийства бургомистра Мускрона, шестого по величине города бельгийской Валлонии (50 тысяч человек), могла стать месть, сообщил во вторник региональный телеканал Notélé.

Бургомистр Мускрона Альфред Гаден был найден в понедельник вечером с перерезанным горлом на кладбище, ворота которого он лично ежедневно закрывал и открывал, будучи смотрителем захоронения. Кладбище расположено рядом с домом Гадена в населенном пункте Люинь.

Подозреваемый в убийстве 71-летнего городского главы был задержан полицией на месте преступления, он уже дал признательные показания. По данным СМИ, преступление совершил 18-летний молодой человек. О мотивах убийства бургомистра официально пока не сообщается.

По данным Notélé, подозреваемый, также проживавший в Люине, вероятно, хотел отомстить за смерть своего отца, который покончил с собой после увольнения в 2015 году из муниципальной службы Мускрона по работе с населением.

Как отмечает телерадиокомпания TBF, убитый бургомистр пользовался большим уважением среди населения, его отличала скромность и открытость. Гаден занимал пост городского главы с 2006 года и за это время ни разу не уходил в отпуск.