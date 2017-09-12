Япония одобрила резолюцию Совбеза ООН по КНДР

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония высоко оценивает принятие Советом безопасности ООН резолюции 2375 в отношении КНДР, об этом говорится в попавшем в распоряжение РИА Новости заявлении японского премьер-министра Синдзо Абэ.

"Я высоко оцениваю единогласное принятие всеми членами Совета безопасности ООН мощной резолюции 2375, в который содержатся значительно более жесткие санкции против КНДР в связи с проведением Северной Кореей 3 сентября шестого ядерного испытания, ставшего наиболее мощным за все время. Правительство Японии, как и прежде, стремится к общей цели полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Япония как член Совета безопасности ООН намерена тесно сотрудничать не только с США и Южной Кореей, но и с международным сообществом, включая Китай и Россию, для обеспечения эффективности резолюций Совета безопасности ООН", — говорится в заявлении.

Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно в понедельник вечером по времени Нью-Йорка (в ночь на вторник мск).

Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.