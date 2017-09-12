Китай призвал США и Южную Корею избегать провокаций после резолюции по КНДР

ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. США и Южная Корея после принятия новой резолюции СБ ООН по КНДР должны избегать действий, которые могут спровоцировать ухудшение ситуации на Корейском полуострове, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.

"США, Южная Корея и другие стороны должны избегать действий, которые могут усложнить ситуацию", — заявил Гэн Шуан после принятия СБ ООН новой резолюции.

Он также подчеркнул, что "КНДР должна полностью выполнять резолюции СБ ООН и уважать единый призыв международного сообщества, а также прекратить ядерные разработки".