Голосование СБ ООН по новым санкциям против КНДР пройдет в 1.00 по Москве

ООН, 11 сен — РИА Новости. Голосование Совета Безопасности ООН по новому проекту резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР состоится в 18.00 (01.00 вторника мск), говорится в официальной программе работы СБ, распространенной пресс-службой ООН.

Делегация США в воскресенье вечером распространила новый вариант документа. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, члены Совбеза работали над этим текстом "практически все прошедшие выходные".

Изначально США предложили ввести нефтяное эмбарго в отношении КНДР, запрет на покупку северокорейского текстиля и ограничить трудоустройство граждан Северной Кореи за рубежом. Более того, планировалось заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына и членов его правительства, а также государственной авиакомпании Air Koryo. Также предлагалось запретить Ким Чен Ыну и его окружению поездки в другие страны.

Согласно новому варианту документа, будет введен не полный запрет, а лимит на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 2 млн баррелей в год. На продажу или передачу сырой нефти КНДР будет в течение года действовать запрет на увеличение поставок по сравнению с объемами за прошлый год. Однако под запрет на импорт для КНДР попадают конденсаты и газоконденсатные жидкости. В силе останется запрет на покупку текстиля — как тканей, так и готовой продукции. Будет введена также проверка грузовых судов из черного списка ООН в международных водах, однако в отличие от первого варианта резолюции — с разрешения государства-владельца судна.

Внесены правки и в санкционный список, который США также предложили расширить. В итоговом варианте нет имени лидера КНДР Ким Чен Ына. Запрет на поездки и заморозка активов коснется только члена Трудовой партии Кореи Пак Йон Сика. В списке северокорейских компаний, чьи активы подлежат заморозке, остались на данный момент три компании.

В резолюции отмечается готовность СБ ООН "поддержать шестисторонние переговоры" и призыв к их возобновлению. СБ также приветствует усилия государств "способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог", не отмечая конкретных инициатив.

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт сообщил в понедельник, что новый вариант документа стал результатом переговоров ради "сохранения единства всего Совета Безопасности".

Новую резолюцию он также охарактеризовал как "сильную" и выразил надежду, что ее поддержат все члены Совета. "Это значительные меры по импорту и экспорту в отношении КНДР, а также другие меры. Поэтому мы проголосуем за проект", — сказал Райкрофт.