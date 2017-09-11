Столтенберг: учения в Швеции пройдут в рамках партнерских отношений с НАТО

СТОКГОЛЬМ, 11 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция является близким партнером альянса, и предстоящие там учения отражают натовскую оборонительную стратегию. При этом генсек упомянул Россию, с которой НАТО хотела бы "продолжать работать для установления, по возможности, лучших взаимоотношений".

Крупнейшие за последние 20 лет учения шведских ВС Aurora 17 пройдут с 11 по 29 сентября. Главными районами их проведения станут Стокгольм и его окрестности, шведский остров Готланд и город Гетеборг. Планируется участие 19 500 военнослужащих Швеции, а также около 40 гражданских учреждений.

Помимо шведских военных в учениях примут участие в общей сложности 1500 солдат из разных стран, в частности из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, США и Франции. Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.

"Швеция является близким и хорошим партнером НАТО. Мы много лет проводили учения вместе. Швеция принимает участие во многих операциях НАТО, к примеру, в борьбе против терроризма в Афганистане и в других странах. Безопасность Швеции и безопасность НАТО тесно связаны. Поэтому хорошо, что наши солдаты участвуют в учениях вместе", — сказал Столтенберг в интервью аналитической программе шведского ТВ.

"Одновременно для НАТО важно, что то, что мы делаем, носит оборонительный характер. Это должно быть пропорционально, так как мы не хотим провоцировать конфликт. Мы хотим предотвращать конфликт. Мы не хотим новой "холодной войны". Мы хотим продолжать работать для установления, по возможности, лучших взаимоотношений с Россией", — сказал генсек альянса.

Он пояснил, что присутствие альянса в регионе Балтийского моря обозначено в воздухе, в море и размещением солдат НАТО в трех балтийских государствах и в Польше. Генсек сказал также, что это делается в оборонительных целях, не для того, чтобы способствовать конфликтам. Столтенберг не стал конкретизировать, от кого именно необходимо обороняться альянсу.

Генсек также отметил, что в условиях возросшей напряженности важное стратегическое значение приобрели как шведский остров Готланд, так и регион Балтийского моря в целом.

"Готланд является важным, так как он расположен в центральном месте в Балтийском море. И у Балтийского моря сложилось более стратегическое значение в ситуации, когда напряжение возросло. Это привело к тому, что НАТО увеличило свое военное присутствие в регионе Балтийского моря", — отметил Столтенберг.