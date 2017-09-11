Сотни тысяч человек собрались в Барселоне на празднование Дня Каталонии

БАРСЕЛОНА, 11 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. В Барселоне в понедельник проходит Диада — Национальный день Каталонии, проведению которого власти автономного сообщества уделяют особое внимание: до так называемого "референдума о независимости" осталось менее трех недель.

© РИА Новости / Елена Шестернина Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017 © РИА Новости / Елена Шестернина Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017

Один евро за символ независимости

Тысячи человек с Эстеладами (неофициальный флаг Каталонии, символ борьбы за независимость) заполнили центр города. У большинства на плечах и в руках — так называемые "синие Эстелады" — соединение традиционного каталонского флага с белой звездой, вписанной в синий треугольник. Реже попадаются "красные Эстелады" — их используют крайне левые националисты.

Тем, кто не позаботился о символе независимости заранее, предлагают купить флаги многочисленные уличные торговцы. Цена вопроса — пять евро, флаг поменьше обойдется всего в евро.

"Я участвую в Диаде уже не в первый раз. Но в этом году это особенно важно — показать испанским властям, что мы хотим провести референдум. Этого хотят все — и сторонники, и противники независимости. Почему власти нам этого не разрешают?", — говорит молодой человек, приехавший с друзьями из Лериды. На нем ярко-желтая футболка, которая в этом году станет символом Диады.

По замыслу организатора — общественной организации Каталонская Национальная ассамблея — ровно в 17.14 по местному времени все участники акции должны надеть именно такие футболки.

Сотни тысяч человек — по данным Ассамблеи о своем желании участвовать заявили 450 тысяч — заполнят пересекающиеся под прямым углом улицы в центре каталонской столицы — аллею Грасия и улицу Аррагон — создав таким образом огромный "желтый плюс", который "будет виден с неба".

По замыслу организаторов, надеть футболки надо в тот момент, когда акция официально начнется. Поэтому было "рекомендовано" приходить в футболках предыдущих Диад и обмениваться ими с другими участниками. Каждый год Каталонская Национальная ассамблея выпускает новые модели.

В этом году было продано 300 тысяч футболок. На передней стороне написано "Диада да" (La Diada del Sí), что олицетворяет поддержку "да" на голосовании по вопросу об отделении от Испании на референдуме. На спине — перечисление Диад, начиная с 2012 года, — именно тогда впервые в Дне Каталонии приняли участие сотни тысяч человек.

Кто не успел купить футболку, может ее приобрести на площади Каталонии. Сюда позже переместится основное действо — в митинге примут участие политики, в том числе глава Женералитета Карлес Пучдемон, члены возглавляемого им кабинета, мэр Барселоны Ада Колау, главы общественных организаций, а также два нобелевских лауреата мира Ахмед Гала (представитель Квартета национального диалога в Тунисе, получившего премию в 2015 году) и аргентинский писатель Адольфо Перес Эскивель (премия мира 1980 года).

© AFP 2017 / Pau Barrena Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017 © AFP 2017 / Pau Barrena Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017

Театр

Всю минувшую неделю, когда парламент Каталонии принимал законы о референдуме и о переходном периоде, чаще всего испанские политики использовали, комментируя происходящее, слово "театр". В реальность происходящего трудно было поверить — каталонский парламент, где у сторонников независимости абсолютное большинство, менял регламент собственной работы, принимал законы, которые противоречат не только позиции правительства страны, но и предыдущим решениям Конституционного суда, заседал по 12-16 часов подряд и расходился поздней ночью.

Утром в понедельник настоящее театрализованное представление — уже без участия политиков — происходило на площади Сант Жауме, где находится здание Женералитета. Случайные туристы наблюдали за тем, как десятки актеров в военной форме начала XVIII века изображали события многовековой давности.

Спектакль был призван напомнить, с чем собственно связана Диада. 11 сентября 1714 года была снята осада Барселоны, закончилось последнее сражение войны за испанское наследство, после которого каталонцы утратили автономию — королевство Арагона и Каталонии прекратило существование. Каталонцы отмечают свой национальный день с 1980 года — его проведение стало первым указом восстановленного Женералитета (после падения режима Франко и восстановления демократии в стране).

© REUTERS / Albert Gea Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017 © REUTERS / Albert Gea Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017

Надо дать возможность проголосовать

На площади несколько молодых людей выбирают футболки и флаги. Мэрия Лериды, откуда они приехали в Барселону, проводить референдум, не согласованный с правительством Испании, запретила. "Но голосование все равно будет, — уверен Хавьер.

"Ведь часть общественных организаций подчиняются мэрии, например, школы, где обычно организуют избирательные участки, но часть — напрямую Женералитету, например, библиотеки. Так что голосование можно провести там", — говорит он.

Впрочем, в обещания правительства Каталонии, что после референдума — в случае победы "да" — будет провозглашена независимость, даже те, кто собирается на референдуме голосовать за отделение от Испании, не верят. "Голосование будет, объявят ли независимость — большой вопрос", — говорит молодой человек.

О том, что референдум в Каталонии необходим, говорят все — и сторонники независимости, и противники. По опросам, от 70% до 80% жителей автономии поддерживают такой референдум и считают необходимым, чтобы испанское правительство его разрешило.

"Если бы такой референдум был, никогда сторонники отделения от Испании его бы не выиграли", — заверяет таксист Андрес. Его родители когда-то приехали в Барселону из Севильи. Здесь очень много приезжих из других испанских сообществ или их потомки.

"Но правящая Народная партия, запрещая голосовать, лишь подстегивает сепаратистские настроения. Если бы референдум разрешили несколько лет назад, ничего подобного не было. Сейчас довели ситуацию до предела. Люди хотят проголосовать, надо дать возможность им это сделать", — считает он.

© AP Photo / Santi Palacios Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017 © AP Photo / Santi Palacios Празднование Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2017

Вопрос о том, что наиболее радикальные силы могут воспользоваться ситуацией и спровоцировать беспорядки, он не верит. "Это невозможно. Сегодня точно все пройдет спокойно. А дальше? Надеюсь, здравый смысл возобладает", — сказал Андрес.

Глава Женералитета Карлес Пучдемон на пресс-конференции также пытался успокоить западных журналистов и заверял, что "отсутствие насилия — это приоритет" для каталонских властей и что правоохранительные органы Каталонии "смогут гарантировать порядок".

По его словам, референдум пройдет в Каталонии, как и запланировано, 1 октября — поскольку "нет достаточной силы, чтобы воспрепятствовать каталонцам проголосовать". "У нас нет другого варианта, кроме как проводить референдум. Мы не пойдем ни на какие уступки", — заявил он.

Премьер Испании Мариано Рахой, обещающий в ежедневном режиме прямо противоположное (по его словам, никакого референдума 1 октября не будет) поздравил каталонцев с их национальным днем. "За Диаду свободы, совместной жизни и уважения всех каталонцев. Поздравляю!", — написал глава испанского правительства в Twitter.