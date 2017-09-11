Нью-Йорк начал день с минуты молчания в память о жертвах терактов 9/11

НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Нью-Йорк начал утро понедельника с минуты молчания в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. В этом году имена погибших звучат на месте трагедии в 16-й раз.

Памятные мероприятия начались на месте трагедии торжественным выносом американского флага. Ровно в 8:46 (15:46 мск), когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ), была объявлена минута молчания. После этого родственники начали зачитывать имена погибших.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья провели минуту молчания в 8:46 утра на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

В этот день Нью-Йорк погрузится в минуту молчания еще несколько раз: в 9:03 утра, чтобы увековечить момент, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ; в 9:37, когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9:59, когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб; в 10:03, когда в штате Пенсильвания рухнул четвертый самолет, не достигший цели, которой должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса; в 10:28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ.

Всего у мемориала 11 сентября прозвучат имена 2 983 человек, погибших при атаках на ВТЦ в Нью-Йорке, на Пентагон в Вашингтоне, и пассажиров захваченного самолета, разбившегося в Пенсильвании. Их имена высечены на бронзовых плитах мемориала. Церемония длится более четырех часов. Ее транслируют большинство телеканалов страны.

Вечером на юге Манхеттена, на месте башен-близнецов прожекторы выведут две устремленные в небо полосы белого света, символизирующие павшие небоскребы.