В Таджикистане ректор вуза решил оплачивать свадьбы студенткам-отличницам

ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Руководство Таджикского государственного университета коммерции (ТГУК) пообещало взять на себя расходы по организации и проведению свадеб тех студенток, которые учатся на "хорошо" и "отлично", сообщил РИА Новости ректор ТГУК Хамидуллохон Факеров.
По его словам, руководство вуза хочет, чтобы создавались семьи единомышленников – "наши сыны полка".
Факеров добавил, что на данный момент из более чем 5 тысяч студентов ТГУК девушки составляют всего 15%.
По данным исследования Всемирного банка, профессиональную подготовку имеют менее 25% населения трудоспособного возраста. Авторы доклада ВБ также отметили, что высшее образование в Таджикистане в основном недоступно бедным слоям населения. По оценкам специалистов, около 72% студентов вузов являются выходцами из обеспеченных семей и лишь 13% — из бедных.