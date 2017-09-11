В Таджикистане ректор вуза решил оплачивать свадьбы студенткам-отличницам

ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Руководство Таджикского государственного университета коммерции (ТГУК) пообещало взять на себя расходы по организации и проведению свадеб тех студенток, которые учатся на "хорошо" и "отлично", сообщил РИА Новости ректор ТГУК Хамидуллохон Факеров.

"Они же наши дети. И мы хотим, чтобы на занятиях они думали об учебе, а не о замужестве и женитьбе. Поэтому и обещали нашим студенткам, которые захотят выйти замуж за своего соученика по вузу, что ректорат оплатит им все расходы на свадьбу", — сказал ректор.

По его словам, руководство вуза хочет, чтобы создавались семьи единомышленников – "наши сыны полка".

Факеров добавил, что на данный момент из более чем 5 тысяч студентов ТГУК девушки составляют всего 15%.

По данным исследования Всемирного банка, профессиональную подготовку имеют менее 25% населения трудоспособного возраста. Авторы доклада ВБ также отметили, что высшее образование в Таджикистане в основном недоступно бедным слоям населения. По оценкам специалистов, около 72% студентов вузов являются выходцами из обеспеченных семей и лишь 13% — из бедных.