Минфин Украины надеется на получение двух траншей от МВФ до конца года

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что Украина до конца этого года все же сможет получить два транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом министр заявил в опубликованном в понедельник интервью информагентству "Украинские новости".

"Пока я думаю, что мы сохраняем старый график. Нет причин для его пересмотра. Да, это будет сложновато, но я считаю, что мы можем вписаться в старый график", — сказал министр на вопрос, сколько траншей Киев может получить до конца года.

На уточняющий вопрос, идет ли речь еще о получении двух траншей, он сказал "да". По его словам, размеры траншей Киев будет обсуждать с миссией фонда.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.

В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов в апреле. Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны так как зависят от принятия киевом ряда решений в рамках выполнения программы. В соответствии с этим Нацбанк изменил прогноз финансирования от МВФ в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год.