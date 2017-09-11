На Украине расследуют два дела по пересечению Саакашвили границы Украины

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Полиция расследует два уголовных дела по событиям на границе во время возвращения на Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сейчас устанавливают всех причастных к нарушениям лиц, назначены экспертизы, сообщил в понедельник начальник полиции Львовской области Валерий Середа.
"Сейчас продолжаются следственные действия: осмотры места происшествия, опросы свидетелей, установление всех участников и обстоятельств этих событий, назначены экспертизы. Полиция документирует эти преступления, чтобы виновные лица понесли предусмотренную законодательством ответственность", – приводит слова Середы пресс-служба полиции Львовской области на своем сайте.
"Мы сделали все от нас зависящее, чтобы ни один участник акции, а также граждане, которые имели намерение законно пересечь границу, не пострадали. Однако организаторы акции не смогли соблюсти задекларированые намерение акции. Поэтому во время этих событий пострадали 11 полицейских", – подчеркнул Середа.
В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушил закон, и будет отстаивать в суде свое гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске "украла его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.