На Украине расследуют два дела по пересечению Саакашвили границы Украины

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Полиция расследует два уголовных дела по событиям на границе во время возвращения на Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сейчас устанавливают всех причастных к нарушениям лиц, назначены экспертизы, сообщил в понедельник начальник полиции Львовской области Валерий Середа.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников и народных депутатов прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Государственная пограничная служба Украины заявила, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Полиция завела уголовные дела по статьям "незаконная переправка лиц через государственную границу" и "сопротивление правоохранителям".

"Сейчас продолжаются следственные действия: осмотры места происшествия, опросы свидетелей, установление всех участников и обстоятельств этих событий, назначены экспертизы. Полиция документирует эти преступления, чтобы виновные лица понесли предусмотренную законодательством ответственность", – приводит слова Середы пресс-служба полиции Львовской области на своем сайте.

Он также пояснил, что по фактам событий, имевших место 10 сентября, полицией открыты два уголовных дела — по факту незаконной переправки лиц через государственную границу, а также по факту сопротивления полицейским.

"Мы сделали все от нас зависящее, чтобы ни один участник акции, а также граждане, которые имели намерение законно пересечь границу, не пострадали. Однако организаторы акции не смогли соблюсти задекларированые намерение акции. Поэтому во время этих событий пострадали 11 полицейских", – подчеркнул Середа.

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушил закон, и будет отстаивать в суде свое гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске "украла его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.