МИД Франции призвал власти Мьянмы найти мирное решение вопроса рохинджа

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МИД Франции призвал власти Мьянмы найти мирное разрешение ситуации с представителями народности рохинджа в штате Ракхайн, а также призвал восстановить в штате безопасный гуманитарный доступ.

"Мы неоднократно выражали нашу серьезную обеспокоенность в связи с насилием и насильственным перемещением, жертвами которых является население штата Ракхайн, в частности, принадлежащее к народности рохинджа. Мы призываем к прекращению этих насильственных действий и требуем, чтобы силы безопасности Мьянмы обеспечили защиту гражданского населения и их имущества, а также гарантировать восстановление безопасного гуманитарного доступа", — говорится в заявлении МИД.

"Мы призываем правительство Мьянмы найти решения в пользу мира и примирения, мы подчеркиваем нашу приверженность выполнить рекомендации консультативной комиссии (по ситуации в штате Ракхайн), возглавляемой (бывшим генеральным секретарем ООН) Кофи Аннаном. Мы призываем действовать в этом направлении незамедлительно и решительным образом", — отмечается в заявлении министерства. Там также подчеркивается, что Франция подтверждает свою поддержку гуманитарных организаций.

Конфликт в штате Ракхайн между представителями народности рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.