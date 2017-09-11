Высший суд Черногории не выпустил в Россию обвиняемых в подготовке путча

БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Высший суд Черногории отказал в понедельник в выдаче ранее изъятых загранпаспортов лидерам оппозиционного Демократического фронта (ДФ), обвиняемых в подготовке госпереворота, для поездки в Москву по приглашению руководства партии "Единая Россия".

В конце августа "Демократический фронт" сообщил, что его лидеры Андрия Мандич и Милан Кнежевич, обвиняемые в подготовке путча на прошедших 16 октября 2016 года парламентских выборах, попросили суд пустить их в Москву во второй половине сентября на встречу с руководством "Единой России". Депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк подтвердил РИА Новости, что пригласил в Россию на встречу с руководством его партии лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Черногории.

"Суд под председательством судьи Сузаны Мугоша отказал в запросе лидеров ДФ Андрии Мандича и Милана Кнежевича на выдачу им загранпаспортов для командировки в Россию по причине его необоснованности. В решении отмечено, что основания, по которым суд наложил изъятие документов как меру временного ограничения права на выезд, сохраняются", — передает Радио и телевидение республики RTCG, которое ведет трансляцию заседания в Высшем суде в Подгорице по делу о подготовке госпереворота.

Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Мандича и Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.